Grande Fratello Vip | Antonino Spinalbese chiude i rapporti con molti vipponi

Fanpage.it

Leggi Anche 'Vip', notte di fuoco tra Antonella e Tavassi Quello tra Antonino Spinalbese e gli altri vipponi sembra ormai uno scontro contro tutti. L'ex compagno di Belen Rodriguez è sempre stato ...Si era laureata in criminologia ma la sua piùpassione erano i cani . Aveva anche fatto la ... Leggi anche Il mistero della morte di Liliana Resinovich, parla ilSergio: "Non si è tolta ... Chi è tata Carla, al Grande Fratello Vip arriva la vera governante di Alfonso Signorini Gossip TV Lo scontro tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese al Fratello Vip rischia di far emergere nuovi retroscena su Belen Rodriguez. Interviene Alfonso Signorini. Nel corso dell’ultima… Leggi ...Soleil Sorge, opinionista del GF Vip per due puntate in sostituzione di Sonia Bruganelli, pregusta la reazione dell’ex fidanzato Luca Onestini, ...