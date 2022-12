Google sta sviluppando un’intelligenza artificiale per “tradurre” la calligrafia dei medici

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Alzi la mano chi si è trovato, almeno una volta nella vita, di fronte all’impossibilità di capire cosa fosse stato scritto in una prescrizione medica. Ciascuno di noi, praticamente tutti, hanno avuto esperienze simili. Prima dell’arrivo della ricetta elettronica (o dematerializzata, con il governo che questa mattina ha deciso di prorogare di un anno quella norma che era in scadenza il 31 dicembre 2022), ladeiha creato tantissimi problemi. Ed era diventata una sorta di status symbol – probabilmente provocato dalla continua necessità di compilare a mano le “ricette” – che metteva in difficoltà anche le farmacie, con i dipendenti che dovevano cercare di interpretare lettere e parole non sempre scritte in modo chiaro. LEGGI ANCHE > Stable Diffusion, come funziona l’intelligenzadi un generatore ...

Contropiano

Thor: Love and Thunder Anche questo 2022volgendo al termine e, come di consueto,Trends ci regala i frutti del suo report di fine anno su i risultati più cercati . La lista è davvero ...Ormai quasi da tradizione, a dicembrerende noti i numeri dell'anno cheper chiudersi. Tra le ricerche più popolari del 2022 in Italia troviamo i grandi eventi e i grandi nomi, dalla guerra in Ucraina alla morte della Regina ... Google sta per colare a picco (Adnkronos) - La principale scuola di specializzazione informatica d'Italia, tra le prime 20 realtà per investimenti in Google ADV, è stata ospitata ...Google Lens userà l'intelligenza artificiale per capire cosa hanno scritto i medici indiani sulle ricette date ai pazienti.