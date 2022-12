Gb | in sciopero addetti ambulanze Governo | “Non ubriacatevi”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Di fronte allodi infermieri eal servizio delleche sta paralizzando gli ospedali britannici, il ministro della Sanità britannico, Steve Barclay, esorta i cittadini ad “usare il buon senso” per evitare di mettersi in situazione che richiedono di andare in ospedale. Un concetto che è stato esemplificato in modo più chiaro dal direttore del servizio sanitario nazionale dell’Inghilterra, Stephen Powis, che, ricordando che questo è il periodo delle feste pre natalizie, ha consigliato di evitare “ubriacarsi al punto di dover andare al pronto soccorso: oggi certamente non è una buona giornata per andarci se veramente non è necessario”. “Quello che diciamo alla gente di esercitare il buon senso sulle attività che fanno, tenendo a mente la pressione che c’è sul sistema”, ha detto Barclay che ...

