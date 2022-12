Panorama

Non si citano i genitori di figli under14 (che fino amese possono usufruire della misura). Il ... Per quel che riguarda ildi Cittadinanza , non dovrà più essere "congrua" la prima offerta ......domiciliari e per sostenere i costi della quota alberghiera per disabili e anziani a basso...strutture private accreditate da destinare ai cronici e l'istituzione di una task force per il... Fine «reddito»: mai Ci sono riscontri che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per tutti coloro che attendono l'accredito mensile ...Via libera della Commissione Bilancio, domani il testo alla Camera: a notte fonda approvata la proposta riformulata a firma Lupi (Noi Moderati). Via il bonus 18App, arrivano due nuove carte da 500 eur ...