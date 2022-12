(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Se devo scegliere fra Dee quello che fa i libri per fare i soldi, come si chiama,, scelgo De, che fa lo storico". Così il presidente del Senato, Ignazio La, conversando con i cronisti al termine dello scambio di auguri natalizi con la stampa parlamentare.

Poi, parlando da "politico", Laricorda il congresso di Fiuggi e dice che "lì in maniera molto chiara facemmo i conti con ile riconoscemmo il valore della riconquista della libertà e ...Ignazio la, seconda carica dello Stato, non andrà alle manifestazioni per la festa della liberazione dal: "Cosa succederebbe - dice - se andassi a un corteo per il 25 Aprile, dove il padre di ... Fascismo: La Russa, 'preferisco De Felice a Scurati' Il presidente del Senato durante i saluti con la stampa parlamentare torna a parlare della festa della liberazione. E lancia un appello sulla manovra: ...I politologi Alessandro Campi e Alberto Castelvecchi analizzano i primi dieci anni di Fratelli d'Italia e il cambiamento di Giorgia Meloni da leader dell'opposizione a premier ...