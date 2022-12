Confermate le tariffe della Superlicenza F1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il dominiostagione 2022 di F1 ha lasciato a Max Verstappen un conto salato per lada pagare alla FIA. L’olandese ha accumulato 454 punti nel corsosua campagna per la vittoria del campionato, conquistando il record di 15 vittorie in gara. Ha concluso l’anno con 146 punti di vantaggio sul secondo classificato, Charles Leclerc, che a sua volta ne aveva tre su Sergio Perez. Il costodi F1 Sebbene il campionato del mondo sia l’obiettivo finale per tutti i piloti e porti con sé alcuni vantaggi significativi, ha anche un costo. Tutti i piloti che gareggiano in Formula 1 devono avere una, che pagano in base alle loro prestazioni nell’anno precedente. Dopo una campagna di assoluto dominio da parte di Verstappen, l’olandese dovrà ...