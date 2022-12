Cinghiali nel mirino | via libera alla caccia in città

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) AGI - Viatra le polemiche in Commissione Bilancio all'emendamento della manovra economica sul "controllo dellafauna selvatica" che apre all'abbattimento anche nelle zone urbane protette di animali come i. La norma è stata inserita nella legge di bilancio con un emendamento a primo firma di Tommaso Foti, capogruppoCamera di FdI. L'rme di Coldiretti “Con l'Italia invasa da 2,3 milioni dinellee nelle campagne è necessario intervenire urgentemente per il loro contenimento per difendere la sicurezza delle persone e le produzioni agricole”. Lo afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimentonorma suiapprovata ...

