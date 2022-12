(Di mercoledì 21 dicembre 2022) ... allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "News", "item": "https://www.itasportpress.it/...

ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "News", "item": "https://www.itasportpress.it/- news/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": 'Inter e ...... 29° Lorenzini respinge una conclusione insidiosa degli ospiti; 30° De Luca anticipato sul cross radente di Russotto; 32° nellascia il posto all'esordiente Orazio Di Grazia; 32° nel ... Catania, Lodi: “Inter e Milan mi volevano ma Pulvirenti mi ha tolto un sogno” CATANIA – Soffre ma torna al successo il Catania contro un volitivo Trapani che esce a testa alta dal terreno di gioco ai piedi dell’Etna, al termine di un match tirato sino all’ultimo istante. I ross ...L’incontro di calcio tra cronaca e note di... colore. Tutto in due minuti, tra il quarto e il sesto del secondo tempo e il Catania ribalta un risultato ...