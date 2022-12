Virgilio

A soli 14 anni, per vendicarsi di una banale lite col titolare di un bar , gli ha piazzato un ordigno davanti alle vetrate , facendolo poi. È la storia che arriva da, in provincia di Napoli e a due passi da Nola. Il giovanissimo è stato ripreso lunedì dalle immagini di videosorveglianza del locale, identificato e poi ...Ha solo 14 anni il ragazzino che ieri avrebbe piazzato un ordigno davanti ad una delle vetrate di un bar di. Ripreso dalle immagini di videosorveglianza del locale, il giovane è stato identificato e rintracciato nel rione Gescal di Cicciano dai carabinieri della stazione di Cimitile. Camposano, fa esplodere un ordigno davanti alla saracinesca del bar. denunciato 14enne Un forte boato e tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza grava. Ci sarebbe un banale lite alla base del gesto criminoso che ha portato un ragazzo di 14 anni a far esplodere un ordinano dinanzi ...Il 14enne che ha danneggiato con un petardo un bar di Camposano (Napoli) si sarebbe vendicato perché la titolare gli aveva vietato di giocare alle ...