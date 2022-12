Batman Superman | World’s Finest #10 | Clark Kent dovrà affrontare un nemico inaspettato

ScreenWorld

2 a squadre e con un cast stellare di personaggi leggendari, tra cui, Wonder Woman e Harley Quinn (DC); Shaggy e Velma (Scooby - Doo); Bugs Bunny e Taz il Diavolo ......difendere Smallville dalle prossime calamità che vi si abbatteranno nella terza annata di&... che si troverà a stringere un'improbabile alleanza con i figli dei nemici di, quando ... Batman/Superman: World's Finest #10, Clark Kent dovrà affrontare ... Una vecchia Fiat 147 in panne spinta da Spiderman, Batman e Darth Vader: no, non è la scena di un vecchio film d'animazione, anche se gli elementi per sembrarlo ci sono tutti, ma il curioso episodio a ...Com'era lecito aspettarsi, non solo Superman al centro dei piani di James Gunn: molto presto arriverà un nuovo Batman