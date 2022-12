Addio a Alberto Asor Rosa | grande intellettuale e storico della letteratura

Agenzia ANSA

Asor Rosa - morto oggi a Roma ad 89 anni - era intellettuale battagliero, operaista, sempre in bilico tra studio e lotta sociale. "Doveva uscire dalla clinica questo venerdì. Sembrava stesse ...E' mortoAsor Rosa , uno dei maggiori e più influenti critici letterari del Dopoguerra italiano. Aveva 89 anni: a confermare la scomparsa la sua casa editorie, Einaudi , di cui ha diretto la ... Addio Alberto Asor Rosa, l'intellettuale battagliero - Libri Tra i più acuti e sensibili critici letterari italiani, grandissimo studioso, saggista e scrittore, amatissimo docente presso vari atenei, ex deputato nella fila del PCI, Alberto Asor Rosa è morto ...Il più celebre ”palindromo” della letteratura italiana, Alberto Asor Rosa – morto oggi a Roma ad 89 anni – era intellettuale battagliero, operaista, sempre in bilico tra studio e lotta sociale uscito ...