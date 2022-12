Sci alpino | i gigantisti azzurri soffrono | ma Della Vite accende un faro di speranza

(Di martedì 20 dicembre 2022) La stagione dello scisi è messa alle spalle la due-giorni dell’Alta Badia, dove gli uominiCoppa del Mondo si sono esibiti su una delle piste più dure dell’intero calendario. Quella Gran Risa che in passato era stata la casa di alcuni dei più grandi successie che invece quest’anno ha riservato magre soddisfazione alla squadra italiana. Sulla pista dove hanno primeggiato Tomba prima, Blardone poi, fino al dominio di Hirscher, l’Italia aveva dato ottimi segnali negli scorsi anni. In particolare, esattamente 365 giorni fa, qui Luca De Aliprandini trovava il primo podio in carriera, dopo anni di inseguimento e dopo il comunque ottimo quinto posto del giorno precedente. Era dunque proprio dal 32enne di Cles che ci si aspettava una reazione importante dopo le due uscite in altrettanti giganti in stagione. Che ...

