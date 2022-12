Putin | situazione ' estremamente difficile' in zone annesse

Sky Tg24

"Lanelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia è estremamente difficile": lo ha detto ieri sera il presidente russo Vladimirin occasione ...08:42: 'difficile'. E ordina di rafforzare vigilanza alle frontiere Il presidente russo Vladimirha ammesso che lanei territori ucraini annessi da Mosca a settembre ... Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Situazione difficile in zone annesse". LIVE I principali aggiornamenti sulla guerra in Ucraina: videomessaggio a distanza tra Putin e Zelensky, conflitto verso nuovi ... ha pubblicato un videomessaggio in cui ha ammesso una situazione di crisi ...Nella giornata dei servizi russi Vladimir Putin vacilla ed ammette che la situazione nei territori occupati è "difficile", perciò mobilita l'Fsb ...