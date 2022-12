Ospedale Pertini | detenuto legato a ‘ndrangheta tenta evasione

(Di martedì 20 dicembre 2022)“Sandro”,di Alta Sicurezzaalla ndranghetal’dopo una visita per malore – “Nei giorni scorsi, unsottoposto al regime penitenziario di “Alta Sicurezza” per legami con la, hato l’dall’“Sandro” dove era stato trasportato dalla Polizia Penitenziaria su ordine della Direzione per un presunto malore avvertito nel carcere di Regina Coeli”. Lo comunica il Coordinatore regionale Ciro Di Domenico della FP CGIL Polizia Penitenziaria. “Erano circa le 18:00, e dopo ore di visita ilhato la fuga pensando di approfittare di un momento di calma. ...

Corriere della Calabria

L'ospedale che a Roma riceve il maggior numero di codici rossi è il San Camillo (11,83% del totale), seguito dal Pertini (10,31%), dal San Giovanni Addolorata (9,38%), dal Sant'Andrea (9,14%), dal ...