Luigi De Laurentiis | «Se il Bari sale in Serie A | cederlo è la soluzione più ovvia»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il presidente delDe, ha rilasciato una dichiarazione a margine dell’evento Italian Sport Award che si è tenuto ieri in un hotel vicinorno. Deha parlato dell’ipotesi delinA chiarendo che, qualora la squadra dovesse essere promossa inA, ladella vendita sarebbe la più. Unache si renderebbe necessaria per la presenza di due club – Napoli e– con la stessa proprietà nello stesso campionato, quello diA, appunto. «Cosa succederà alla società? Ilè un progetto imprenditoriale. Sapevamo del rischio ma abbiamo continuato e investito per valorizzare questa ...

La Gazzetta dello Sport

Sono queste le parole del Presidente del Bari,De, raccolte dall'AdnKronos a margine degli Italian Sport Awards . Il presidente biancorosso ha parlato della questione multiproprietà ...La formazione pugliese è stata incoronata dagli addetti ai lavori quale miglior Club del Girone C, con annesso premio di miglior presidente aDe. Nella top 11 di Lega Pro inseriti ... Luigi De Laurentiis: "Se il Bari sale in A la cessione è la soluzione più ovvia" Luigi De Laurentiis, ai microfoni di tuttomercatoweb, esprime soddisfazione per l'attuale momento del Bari: "È molto bello da neo-promossi essere in alta classifica. Se ...Napoli e Bari, di proprietà di De Laurentiis, non potrebbero convivere nello stesso campionato. La sentenza però fa sorridere il presidente.