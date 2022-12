Ljubicic entra nella FFT | guiderà la missione ' Ambizione 2024'

(Di martedì 20 dicembre 2022) "E' come se il Real Madrid non vincesse niente per tanti anni". Ha parlato così del tennis francese Ivan, appena nominato direttore della"Ambition". L'ex allenatore di Roger ...

"Ci siamo incontrati a Londra per la Laver Cup a settembre" ha detto al quotidiano francese L'Equipe. Moretton gli ha chiesto dei suoi piani per il futuro, considerato che la Laver Cup ...L'ex coach di Federer direttore della missione "Ambition 2024". PARIGI (FRANCIA) - Ivan Ljubicic è entrato ufficialmente nella FFT, la Federtennis francese. L'ex tennista, arrivato fino al terzo gradino del ranking Atp, ed ex allenatore di Roger Federer, dal 2015 a quest'anno, è stato ...