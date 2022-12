Le banconote di re Carlo circoleranno | dal 2024 | “assieme” a quelle della madre Elisabetta È solo il secondo monarca a figurare sulle banconote inglesi

Leggi su iodonna

(Di martedì 20 dicembre 2022) In realtà era tutto pronto da anni. Il ritratto fotografico reIII lo aveva scelto già una decade fa, quando era ancora principe del Galles. Con il trascorrere del tempo, però, la Bank Of England, che produrrà le, ha monitorato attentamente l’invecchiamento del futuro, aggiornando di volta in volta la posa scelta. Che è stata finalmente svelata al pubblico. Il ritratto di renuoveNel 2013 era stato lo stessoa optare volutamente per un ritratto fotografico senza corona, scegliendolo tra i tanti a disposizione negli archivi di Buckingham Palace. Forse, dicono gli esperti, per reiterare l’immagine di un sovrano più moderno e al passo con i tempi. ...