GF Vip 7 | Sonia Bruganelli in lacrime | la rivelazione sui suoi genitori

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 20 dicembre 2022) Una sorpresa fatta dal Grande Fratello Vip 7 nel corso dell’ultima diretta ha fatto commuovere persino. L’opinionista, infatti, non è riuscita a non piangere assistendo all’incontro tra il concorrente Luca Salatino e suo padre e sentendo le parole che l’uomo ha detto al figlio. E poi ha anche spiegato il motivo per cui questa sorpresa l’ha toccata in maniera così profonda. GF Vip 7, Luca Salatino: il commovente incontro con il padre Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022, Luca Salatino ha avuto modo di incontrare i. In particolar modo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha potuto parlare a lungo col padre, col quale ha sempre avuto un rapporto molto complicato. L’uomo, infatti, pur volendogli bene non glielo ha mai dimostrato: mai una carezza, un bacio, un abbraccio, perché per la ...