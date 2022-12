Germania | ex segretaria 97enne di un campo di sterminio nazista condannata a due anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022)a duedi carcere con la condizionale per complicità in omicidio di oltre 11mila detenuti neldi concentramento, dal giugno 1943 all’aprile 1945, quando aveva tra 18 e 19. Irmgard Furchner, adesso, all’epoca aveva meno di 21ed era ladeldidi Stutthof, vicino a Gdansk. “Mi dispiace per tutto quello che è successo – aveva detto la novantasettenne, lo scorso 6 dicembre – mi rammarico che in quel periodo fossi proprio a Stutthof. Non posso dire altro”. L’imputata, a settembre 2021, aveva provato a saltare l’inizio del processo. La donna, infatti, non si era presentata nell’aula del tribunale tedesco di Itzehoe, nel Schleswig-Holstein, che doveva ...