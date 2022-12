Filumena Marturano | la recensione | Tenerezza | perdono e fragilità umane

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ladi, il nuovo adattamento del classico di Eduardo De Filippo che il 20 dicembre debutta in prima serata su Raiuno per la regia di Francesco Amato. "E figli so' ffigli", recita nel celebre monologo della Madonna delle Rose una delle più iconiche battute di, eroina protofemminista nata nel 1946 dalla penna irriducibile e scaltra di Eduardo De Filippo, che aveva scritto quel ruolo appositamente per la sorella Titina De Filippo. Una commedia di straordinaria modernità ed un personaggio intramontabile che qualche anno dopo avrebbe portato Eduardo al cinema con il film omonimo del 1951. Da quel momento per circa settant'anniha continuato a vivere in un' innumerevole quantità di adattamenti tra ...

Stasera, 20 dicembre, in prima serata su Rai1 andrà in onda una versione totalmente inedita e pensata per il piccolo schermo di un classico "all'italiana" del Natale,. Il film tv, tratto ovviamente dall'omonima commedia scritta da Eduardo De Filippo nel 1946, vede come protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo che tornano "per fiction" a essere moglie e marito nella commedia '' di Eduardo di Filippo, trasformata in un film Tv da Francesco Amato, in onda martedì 20 dicembre alle 21.20 su Rai 1. LA TRAMA:è una donna con un passato da ...