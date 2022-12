Dodi Battaglia a RTL 102 5 News | «I Pooh torneranno a parlare insieme»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Per i fan deiuna notizia davvero attesa e lieta annunciata a RTL 102.5 daNel corso di Trends & Celebrities, in radiovisione su RTL 102.5, interviene. “La bella notizia che voglio darvi in anteprima è che i. È una notizia di poche ore fa, da oggi in poi qualunque cosa la faremo“, dice nel corso dell’intervista con Francesco Fredella, Silvia Annichiarico e Virginia Tshang. Una notizia davvero attesa dai numerosi fan dello storico gruppo che ha festeggiato 50 anni di carriera prima della morte del batterista Stefano D’Orazio, ricordato con un concerto speciale lo scorso giugno nella splendida cornice della Cavea ...

"Dal 25 settembre non dormo più":, malore durante il concerto... la malattia e il ricovero del bassista dei Pooh: 'Per la prima volta da un mese respiro l'aria pulita' "Paola è stata la mia motivazione per vivere", il dolore diper la morte della ...