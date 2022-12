Belen Rodriguez sui social | “Non mi piace dare brutte notizie ma…”

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’abbiamo vista tifare Argentina insieme a tutta la famiglia, l’abbiamo vista martedì scorso in tv a Le Iene dopo dei giorni passati a combattere contro l’influenza.sembrava essere guarita ed è così ma non è stato facile come ha raccontato la conduttrice ieri sera nelle sue storie sui. Su instagram infatti ha spiegato che non lemai parlare di cose svoli, non lemaima vuole condividere con chi la segue, quello che è successo nella sua vita di recente, visto che è stata anche poco attiva sui. Laspiega di esser stata realmente ko a causa della brutta influenza che circola in queste settimane in Italia. Racconta che è stata ...

leggo.it

... pur avendo una relazione con Edoardo Donnamaria, non avrebbe disdegnato avere un rapporto più intimo con l'hairstylist ed ex compagno di. Leggi Anche 'GF Vip', Alfonso Signorini ...L'influencer spagnola è furiosa con l'ex diper averla dimenticata così in fretta ed essere capitolato non appena Ginevra Lamborghini è tornata come ospite nella Casa di Cinecittà. La ... Belen Rodriguez, annuncio a sorpresa: «Non mi piace mai dare brutte notizie ma...» Lo scontro tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip rischia di far emergere nuovi retroscena su Belen Rodriguez. Interviene Alfonso Signorini.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...