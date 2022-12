(Di martedì 20 dicembre 2022) VENEZIA – “Arrivano. Stiamo parlando della piùdella storia dopo la Costituzione repubblicana del 1948 e del compimento dei dettami dei padri costituenti, che significa dare al Paese un’ossatura federalista”. Lo sottolinea il Presidente della Regione Veneto, Luca, in relazione alla tempistica indicata oggi dal Ministro Calderoli che, per laautonomista, ha previsto i primi trasferimenti di funzioni nel 2024, con l’approdo in Consiglio dei Ministri entro il 2022 e l’approvazione della legge nel 2023. “Abbiamo tutti – prosegue– la volontà di fare le cose per bene e di rispettare ogni forma possibile e immaginabile di perequazione, affinchè nessuno venga penalizzato da unaimportante come questa, che ...

Tiscali Notizie

Puree Maroni , per esempio, hanno fatto lo stesso". E poi, concludono, "bisogna guardare i ... non proprio un partito interessato ai temi del decentramento e dell'. Dunque, non c'è nulla ...La legge sull'arriverà in Consiglio dei ministri 'entro il 2022', mentre 'entro il 2023 arriverà l'... Lo sottolinea il presidente della Regione Veneto, Luca, in relazione alla tempistica ... Autonomia, Zaia 'Buone notizie per una grande riforma' VENEZIA - "Arrivano buone notizie. Stiamo parlando della più grande riforma della storia dopo la Costituzione repubblicana del 1948 e del compimento dei ...Lo sottolinea il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in relazione alla tempistica indicata oggi dal Ministro Calderoli che, per la riforma autonomista, ha previsto i primi trasferimenti di ...