Arriva la circolare del ministro Giuseppe Valditara | vietati i cellulari in classe | “A scuola non si va per distrarsi”

(Di martedì 20 dicembre 2022) La linea del nuovodell’Istruzioneè chiarissima: asi va per imparare e non per. Pertanto vengono banditi idurante le lezioni. Già qualche giorno fa il, nel presentare il suo programma a Camera e Senato, aveva anticipato la sua contrarietà all’utilizzo dei telefonini in. Ora L'articolo proviene da Leggilo.org.

Money.it

... come già stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti del 1998 e dallaministeriale n. 30 del 2007. Stop ai cellulari in classe. E tu sei d'accordo VOTA L'utilizzo dei ...L'opportunitàdall'Europa, nello specifico, con il programma Just transition fund (JTF) e i ... Gli interventi di risanamento dovrebbero generare un percorso di economiaattraverso l'... Scuola, vietato usare i cellulari in classe, arriva la circolare: scattano ... È pronto a circolare sui binari della Sicilia il Blues, primo treno ibrido di Trenitalia a doppia alimentazione, elettrica e diesel. Continua la rivoluzione del Regionale di Trenitalia, società Capofi ...Importanti novità nel parco mezzi di Arriva Udine: i nuovi bus urbani elettrici sono pronti a entrare in servizio. I veicoli, contraddistinti da una livrea speciale che li rende immediatamente riconos ...