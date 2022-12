Anna Oxa evita Giovanna Civitillo | «In Rai c’è una parte non favorevole L’immagine scelta da Matano è già tutto dire»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 20 dicembre 2022)OxaGiova La Vita intta C’è del divismo,bbe Fiorello. A un mese e mezzo dal Festival di Sanremo 2023, fa già parlare di séOxa, la cui attesa per il ritorno in gara avrebbe già saziato i nostalgici. Invece no, la cantante di Senza pietà ha voluto osare “scanzando” la povera Giov, inviata de La Vita intta a Sanremo, rea di volerla intervistare come il resto del cast. E’ successo la sera della finale di Sanremo Giovani al Teatro del Casinò della città dei fiori, in cui i Big hannocipato per annunciare i titoli della canzoni in gara e, a fine serata, per la consueta foto di gruppo. La trasmissione di Rai 1 condotta da Alberto ...