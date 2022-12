Sondaggio autogol | Musk licenziato dagli utenti di Twitter

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Elon"ha perso" ilda lui stesso lanciato suin cui chiedeva aglise dovesse lasciare la guida del social. Su 17,5 milioni di voti espressi il 57,5% dei partecipanti ha suggerito all'imprenditore sudafricano di abbandonare la guida di: una indicazione chesi è impegnato a rispettare nel momento stesso in cui ha lanciato la consultazione. Il risultato non è mai apparso in bilico, con i "sì" sempre superiori ai "no". A pesare sul giudizio degli, sicuramente, le polemiche che hanno accompagnato la sua gestione, dall'introduzione di servizi a pagamento ai licenziamenti di massa, passando per i minori controlli sui tweet più controversi e divisivi. Non è chiaro tuttavia quale sia l'intenzione del fondatore di Tesla ...

