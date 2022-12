Roma | sgomberato un altro alloggio popolare ai Ponti del Laurentino 38

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Questa mattina, è avvenuto un nuovo sgombero all’interno del quadrante cittadino del38. Nella famosa zona dei, è stato liberato un, grazie all’interno della Polizia Locale di. Un problema molto conosciuto nella zona che affaccia sulla via Laurentina, dove il forte stato di degrado e soprattutto di emergenza abitativa, ha imposto a diverse persone la necessità di occupare residenze pubbliche per sopravvivere.un appartamento nella zona del38 aE’ statodalla Polizia diCapitale un immobile di proprietà dell’Ater occupato abusivamente aidel38. Il legittimo assegnatario è deceduto e ...

