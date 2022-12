Reggina-Inter in tv | data | orario | canale e diretta streaming amichevole 2022

fcinter1908

Salcedo 5: Brutto ingresso in campo per il ragazzo dell', che entra al posto di Botta per l'ultima mezz'ora ma non si fa mai vedere.- Bari 0 - 0: pagelle e tabellino(4 - 3 - 3):...Commenta per primo A margine della partita contro il Bari, il tecnico della, Filippo Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, spiegando ...in prestito dall'. '... Reggina-Inter, dove vederla in tv e in streaming Filippo Inzaghi incassa un secco no da suo fratello Simone. Il mister della Reggina dovrà trovare un'altra strada ...Pastorello spiega l’addio di Joao Mario dall’Inter. “Aveva un ingaggio importante ed era completamente fuori dal progetto tecnico, oltre che molto criticato dall’ambiente nerazzurro. Anche perché per ...