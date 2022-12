Pos 2023 | salta la norma sull’esenzione multe | le novità

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 19 dicembre 2022)sul Posl‘esenzione multa per chi rifiuta carte di credito/bancomat per acquisti sotto i 60 euro. Questa la decisione inserita nel maxiemendamento alla Manovra. Lo ha confermato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, parlando in commissione bilancio alla Camera.“Nell’emendamento che presenterà il governo è prevista l’eliminazione dellativa relativa al Pos”, ha affermato il ministro. Giorgetti spera che sul tema ci sia però ancora margine di riflessione da parte della Commissione europea (che aveva bocciato proprio le norme su pos e tetto contanti).“Lo rimettiamo alla valutazione della Commissione per quanto riguarda eventuali forme – che noi caldeggiamo – di ristoro o risarcimento per gli operatori che si dovranno trovare di fronte a un maggiore onere per le ...