Paura in strada a Roma | aggredite due donne | entrambe finiscono in Ospedale | Polizia sul posto FOTO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Attimi distamattina adove un’aggressione si è consumata in. Vittime dueche sono poi state portate in. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti: sulsono intervenute ladi Stato e gli operatori sanitari del 118. Aggressione in Via Ferdinando Quaglia oggi 19 dicembre Il tutto è successo circa due ore fa quando mancavano pochi minuti alle 10.00. La zona è quella tra Torre Gaia e Tor Bella Monaca a. Le vittime dell’aggressione, stando a quanto si apprende, sono duedi 55 e 34 anni. Secondo quanto ricostruito a seguito dell’aggressione, al momento avvenuta da parte di ignoti, queste ultime avrebbero riportato diverse ferite per le quali è stato reso necessario il trasporto ...

