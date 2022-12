Messi e Houellebecq | i campioni non si fanno sottomettere mai

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Pratico smart working dal 2005. Quando, in sostanza, si diceva che lavoravi a casa, senza tirare in ballo l’inglese e soprattutto senza scomodare a sproposito la parola smart. Mi gestisco, questo mi piace raccontare, il mio tempo, decidendo quando scrivere, quando leggere, quando ascoltare musica. Nei fatti lavorare a casa equivale, almeno per chi fa il mio lavoro, con lo stare suppergiù sempre accesi, il tempo che non si dedica al lavoro lì a fare cose per casa, per la famiglia, quasi mai per sé. Del resto è un lavoro che in qualche modo mi sono scelto, non è che questa possa essere letta come una lamentazione. È più una constatazione amichevole, termine che però si utilizza in genere quando si ha un incidente, mica a caso. Sto in casa e lavoro, con le variabili del caso che possono essere incontri in presenza, ormai rari, concerti, interviste in presenza, appuntamenti vari, master ...