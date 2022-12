Agenzia ANSA

L'sarebbe stato appiccato da un uomo originario del Gambia come forma di protesta. La vittima sarebbe del Marocco e avrebbe poco meno di 40 anni. Le fiamme sarebbero partite da un materasso ...La Direzione distrettuale antimafia dopo l'ultimo rogo ha aperto un fascicolo perdoloso ... Nei guai lavanderia con pellicce vietate Tunisino trovato con la droga portato aldi Torino Incendio in Cpr Brindisi, muore un migrante - Cronaca Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incendio appiccato da un migrante nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Restinco-Brindisi. Lo conferma la Polizia. (ANSA) ...BRINDISI - Tragedia nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Restinco: un uomo ha perso la vita e un altro è rimasto intossicato in seguito a un incendio divampato in una stanza, attorno alle 13.