Inaccettabile | reagiremo Mosca minaccia l' Ue sul price cap

E' '' e rappresenta una 'violazione' dei processi che regolano il mercato. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato l'approvazione da parte del Consiglio Energia di un ...Dura reazione del Cremlino contro il tetto al prezzo del gas a 180 euro a megawatt/ora deciso dall'Unione europea. Il preci cap del gas è '' perché è 'un attacco al mercato', ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, assicurando che da parte di Mosca ci sarà una 'risposta adeguata'. 'Mosca avrà bisogno di tempo per ... Tetto Ue a prezzo gas, Russia: "Inaccettabile, reagiremo" Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...L'Ue trova un accordo sul price cap del gas e pronta arriva la risposta di Mosca. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che l'approvazione da ...