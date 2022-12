Comune di Sestu | Concorso per 1 Agente Polizia Locale

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comedi, si tratta di Personale inquadrato in categoria C. Per questa Posizione é previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di undi, categoria C, comparto funzioni locali. Requisiti ed Invio della domanda Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente telematicamente attraverso l'apposito form on-line indicato nel bando entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ...

