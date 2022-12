Calcio | Figc | fuorigioco semiautomatico in Serie A dal 27 gennaio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dic. - (Adnkronos) - Il Consiglio federale della, sentita l'Aia, ha autorizzato l'introduzione della tecnologia Saot (il cosiddettosemi automatico) dal 20° turno di campionato diA, la prima giornata del girone di ritorno, in programma a partire dal 272023, a conclusione dei test offline in corso presso l'Ibc di Lissone. Questo l'annuncio del presidente della Feder, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio.

... riportate sul sito della: "Ho perso un amico con cui ho condiviso quasi 30 anni della mia ... ma anche tutti gli appassionati del mondo del. Tra i tanti amici che hanno presenziato alla ...Oltre 2mila persone per l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic , l'ex calciatore e allenatore dimorto venerdì 16 dicembre a 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Cori, ...della, ... FIGC Il Consiglio della Figc, sentita l'Aia, ha autorizzato l'introduzione della tecnologia Saot (il cosiddetto fuorigioco semi-automatico) dal 20esimo ...Firenze, 19 dic. - (Adnkronos) - Prenderà il via domani a Coverciano lo stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale, nuova tappa del percorso intrapreso nella passata stagione dalla Figc per..