Bari o Napoli? Luigi De Laurentiis esce allo scoperto sulla cessione VIDEO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il presidente delDe, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell’evento Italian Sport Awards, Festival del calcio che vede premiati personaggi che si sono distinti in quest’anno, come Paolo Maldini, Ciro Immobile, Lorenzo Pellegrini e anche il capitano del, Giovanni Di Lorenzo. Il patron dei galletti, in rappresentanza del club, ha parlato ai giornalisti presenti anche del futuro societario dele, di conseguenza, anche del. Resta, infatti, da sciogliere il nodo multiproprità, che impone entro il 2027 ai gruppi che detengono due o più squadre nel mondo professionistico di poter avere soltanto una squadra.De...

Agenzia ANSA

L'investimento al momento coinvolge le città metropolitane di Torino, Genova, Venezia, Roma,, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Catania e Cagliari . Le tipologie di specie seminate o ...... il bis alla 18.a giornata: arbitro Sozza di Seregno (direttore di gara di Lazio -1 - 2, ... De Rossi manda in crisi Pecchia Dopo l'anticipo Reggina -, anche in quella occasione non esente ... Ferrovie: Decaro, con sindaco Manfredi intesa per Bari-Napoli "Il Bari è un progetto imprenditoriale, la cessione del club è un rischio che conoscevamo per il tema della multi-proprietà"."Il Bari è un progetto imprenditoriale, la cessione del club è un rischio che conoscevamo per il tema della multi-proprietà".