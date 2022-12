Ascolti record per la finale dei mondiali

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Numeri pazzeschi per la straordinariadeidel Qatar tra Argentina e Francia con un boom diregistrati su Rai 1 che hanno toccato il 68,6% di share con più di 13 milioni di telespettatori; inutile dire che il picco si è raggiunto per i rigori dove si è toccato il 75%

...5%), mentre i calci di rigore hanno raggiunto la cifradi 16 milioni 101 mila spettatori e uno share del 74,3. Questo enorme risultato corona una settimana dielevatissimi: dopo le due ...Il 68,6 di share, con quasi 2 punti di share di margine rispetto alla finale del 2018. Sono i numerididi Argentina - Francia, ultimo atto del Mondiale di Qatar 2022. 'Lo straordinario risultato di ascolto dei mondiali di Calcio in Qatar, conferma che la scelta Rai di proporli tutti ...