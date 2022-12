Amber si arrende | patteggia per pagare meno Deep

DR COMMODORE

... di un'altra ex ministra Tory moderata comeRudd e - ancor prima - del chiacchieratissimo ... Io sono una combattente non una che si',Calato il sipario (per ora) sul processo traHeard e Johnny Depp , i riflettori si puntano su un'altra triste vicenda di Hollywood. ...l'FBI ha già archiviato l'indagine ma la Jolie non si:... Amber Heard non si arrende: i suoi avvocati sostengono che siano ... Gli avvocati di Amber Heard hanno presentato ricorso contro la perdita della loro cliente durante il processo contro Johnny Depp.