Addio Mihajlovic | Cairo | “Per me era un amico” | VIDEO

Agenzia ANSA

È unpesante, insopportabile e impossibile da accettare; unche ha distrutto il cuore di tutti i suoi familiari e dei suoi amici calciatori, allenatori e presidenti, che lo ricorderanno ...... con la moglie Arianna e i cinque figli, per l'ultimo saluto, questa mattina, a Sinisa. "Togliamo le pietre dal nostro cuore per vivere in pace con noi e gli altri", ha detto nell'omelia ... Addio a Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio Giorni difficili quelli che sono appena trascorsi, la tragica notizia della scomparsa di Mihajlovic ha scosso fortemente il mondo del calcio seguita poi da quella di Mario Sconcerti. In merito, ...Dopo l’ultimo saluto a Mihajlovic, la Lazio è tornata a correre a Formello. Come non si vedeva dal 2011 per la morte di Bob Lovati, tutta la prima squadra, compresi i due staff e ...