1923 | una delle scene più brutali del prequel di Yellowstone è ispirata a fatti realmente accaduti

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 19 dicembre 2022), ildi, ha scelto di affrontare una dinamica storica piuttosto cupa e violenta, basando la sua narrazione su. Una scena dell'episodio pilota didi, ha lasciato il pubblico sbigottito per la sua violenza senza scrupoli. E se vi dicessimo che si basa sunella zona del Montana? La storia ritorna più impetuosa che mai. Nel pilot diassistiamo a una sequenza interamente girata in un collegio cattolico nel Montana, in cui alcuni giovani indigeni vengono trattati contà e nessun rispetto. La violenza, in questo caso, viene perpetrata in una classe ...