ULTIM’ORA – Inghilterra | il comunicato sul futuro del CT Southgate

Leggi su rompipallone

(Di domenica 18 dicembre 2022) Adesso è ufficiale: Garethresta alla guida dell’nonostante l’eliminazione dal Mondiale in Qatar. La Football Association (FA) ha da poco diramato uncon cui conferma l’attuale commissario tecnico della Nazionale.“Siamo lieti di confermare che Garethcontinuerà come allenatore dell’e guida la nostra campagna per Euro 2024. Gareth e Steve Holland hanno sempre avuto il nostro pieno sostegno, ora inizia la nostra pianificazione per l’Europeo”.