Ultimo Tango a Parigi | dov’è la provocazione oggi?

Leggi su screenworld

(Di domenica 18 dicembre 2022) Siamo nel 1972. Il Presidente Nixon si aggiudica la vittoria alle elezioni e si appresta a iniziare il suo secondo mandato, portandosi dietro il seme di quello che poi diventerà noto come lo “Scandalo Watergate”. Giulio Andreotti diviene per la prima volta Presidente del Consiglio dei Ministri. I Deep Purple pubblicano Smoke on The Water mentre nelle radio italiane Mina e Lucio Battisti si combattono il ruolo di artisti più trasmessi. Nei cinema di tutto il mondo arriva Il Padrino di Francis Ford Coppola. In questo scenario il 15 dicembre dello stesso anno, dopo aver avuto un’anteprima a New York e una a, a Porretta Terme dove si teneva la Mostra internazionale del cinema libero,viene proiettato per la prima volta in Italia. Come ben sappiamo da quel momento in poi il film di Bertolucci ...