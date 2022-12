“Stupido” | Will in gara al Festilval di Sanremo 2023

L'Opinionista

RAIN - Supereroi OLLY - Polvere PAOLA & CHIARA - Furore ROSA CHEMICAL - Made in Italy SETHU - Cause perse SHARI - Egoista TANANAI - Tango ULTIMO - AlbaRAIN - Supereroi OLLY - Polvere PAOLA & CHIARA - Furore ROSA CHEMICAL - Made in Italy SETHU - Cause perse SHARI - Egoista TANANAI - Tango ULTIMO - AlbaFARRA DI SOLIGO (TREVISO) - “Le cose più importanti” non si cancellano mai. Con un brano che parla di un ricordo, di una mancanza, Will ha conquistato un meritatissimo posto ...Will con il brano “Le cose più importanti” supera la finalissima di Sanremo Giovani e conquista un meritatissimo posto al Festival di Sanremo 2023. Il giovane artista che negli ultimi anni è diventato ...