Sci | CdM | Curtoni seconda in SuperG St Moritz dietro alla Shiffrin | quinta la Goggia

(Di domenica 18 dicembre 2022) St., 18 dic. (Adnkronos) - Altra splendida gara in Coppa del Mondo di Elena. L'azzurra, dopo la vittoria in discesa, chiude al secondo posto oggi neldi St(decimo podio in carriera) a soli 12 centesimi dcampionessa statunitense Mikaelavincitrice in 1.13.62 con la vittoria numero 77 in carriera in Coppa. La sciatrice di Vail si porta a sole cinque vittoria dal record assoluto della Coppa del mondo che appartiene a Lindsay Vonn. Terzo posto a 40 centesimi dper la francese Romane Miradoli al primo podio stagionale, quarta la svizzera Michelle Gisin ela campionessa bergamasca Sofiache con la mano fratturata chiude in 1.14.22.

Seguiremo anche la sciatrice naturalizzata albanese prima di andare a delineare la classifica finale e le classifiche diL'azzurro Federico Pellegrino ha centrato nella gara sprint in tecnica libera di Davos (Svizzera) il primo successo stagionale nella Coppa del mondo dinordico, il 17/o in carriera, a due anni dall'ultimo in una gara individuale. Il fondista valdostano ha cominciato la giornata con una qualifica controllata per poi alzare i giri: quarti e ... Sci: cdm: nel gigante in testa sloveno Kranjec, azzurri indietro Lo sloveno Zan Kranjec in 1.18.49 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Alta Badia. Seguono i norvegesi Henrik Kristoffersen in 1.19.09 e Lucas Braathen in 1.19.22. In forte ...Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtone e Marta Bassino pronte per regalare altre soddisfazioni all'Italia ...