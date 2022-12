Quando torneranno ad allenarsi i calciatori del Napoli impiegati ai Mondiali?

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 18 dicembre 2022) L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto della situazione sul ritorno deidelal Mondiale di Qatar 2022. In particolare il la società azzurra ha deciso di dividere il ritorno dei propri tesserati a Castel Volturno in base al percorso che hanno svolto durante la rassegna iridata. Nella giornata di oggi infatti Luciano Spalletti attende al Konami Training Center l’arrivo dei treeliminati durante la fase a gironi del Mondiale, ovvero Hirving Lozano, Franck Zambo-Anguissa e Mathias Olivera. DOHA, QATAR – NOVEMBER 22: Piotr Zielinski of Poland looks on during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group C match between Mexico and Poland at Stadium 974 on November 22, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)Nella giornata di martedì invece ...