Quadro complicato Rezza avverte | la pandemia non è finita

(Di domenica 18 dicembre 2022) Per Gianni, direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute, ladi Covid-19 non è. "Qui c'è un'endemizzazione con ondate di limitata intensità - spiega in una intervista a Repubblica - Circolano sia Covid che influenza. Non si rischia di prenderli tutti e due (...) ilperò è, la malattia stagionale torna dopo due anni. Uno dei problemi è la diagnosi differenziale, cioè la possibilità di distinguere i due virus, cosa che incide sulle cure". Per il Covid si usano anti-infiammatori, che non servono per l'influenza che si affronta con paracetamolo se c'è febbre, il tutto mentre circolano anche rinovirus, virus parainfluenzali e virus respiratorio sinciziale. "L'influenza c'è sempre stata, solo che ora circola di più perché negli ultimi due anni ...