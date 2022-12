Pulisic apre all' addio al Chelsea | ' Nel calcio le cose cambiano in fretta'

TUTTO mercato WEB

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "all'addio al ...Commenta per primo Christianè intervenuto nel podcast Indirect , dove ha rilasciato alcune dichiarazioni che lasciano intravedere la voglia di lasciare il Chelsea : 'Pronto a finire la stagione, ma sapete come funziona ... Pulisic apre all'addio al Chelsea: "Nel calcio le cose cambiano, può succedere di tutto" La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Un esterno monitorato dal Milan non esclude una sua cessione: è pronto a nuovi sviluppi della sua carriera. Per gennaio 2023 attenzione.