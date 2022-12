Picchiava compagna e figlio davanti a un bimbo | 47enne arrestato

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Cimitile hannoper maltrattamenti undi Camposano, già noto alle forze dell’ordine. La chiamata al 112 è arrivata da un familiare della vittima. Era al telefono con ladele ha percepito agitazione dalla sua voce. In sottofondo il pianto disperato di un bambino, ilpiù piccolo della coppia. Ha pensato che qualcosa di grave stesse accadendo ed ha allertato il numero di emergenza. I militari sono arrivati pochi minuti dopo e hanno scoperto che l’uomo, evidentemente ubriaco, aveva colpito lae il19enne. Tuttoagli occhi atterriti del minore. Ilè finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di ...

