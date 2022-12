Parma – SPAL | i convocati

(Di domenica 18 dicembre 2022) Lo staff tecnico biancazzurro ha diramato la lista deiper la partita, valida per la 18° giornata del Campionato di Serie BKT 2022-2023. PORTIERI: Alfonso, Pomini, Thiam DIFENSORI: Arena, Celia, Dalle Mura, Dickmann, Fiordaliso, Meccariello, Peda, Tripaldelli, Varnier CENTROCAMPISTI: Esposito, Maistro, Murgia, Prati, Proia, Tunjov, Valzania, Zanellato, Zuculini ATTACCANTI: La Mantia, Rabbi, Rauti Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa: in attesa...30SRF ITALIA SERIE B Cittadella - Südtirol 14:00 Cosenza - Ascoli 14:00 Modena - Benevento 14:0014:00 Ternana - Como 14:00 Palermo - Cagliari 18:45 Genoa - Frosinone 20:45 ITALIA SERIE ... Parma - SPAL Serie B 2022 - la Repubblica Le formazioni ufficiali di Parma-Spal, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023.Serie B 2022/2023, 18a giornata. Le ultime notizie sulla partita Parma-SPAL: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.