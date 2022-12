Pallavicino ricorda Sconcerti | ‘Un amico di Calciomercato com | il maestro che ci ha aiutato a combattere la banalità’ | Primapagina

(Di domenica 18 dicembre 2022) 2022-12-17 23:55:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com: Marioci ha lasciati improvvisamente. Il mondo del giornalismo sportivo perde una delle sue firme più iconiche e riconosciute,.com perde unche ha creduto nel progetto. “Mario è sempre stato un precursore, perché ha saputo sempre proporre iniziative innovative, ipotizzando nuovi scenari di comunicazione. Ed è sempre stato molto curioso sulle novità. Per questo motivo noi siamo stati fortunati e felici che ci abbia scelti”. A raccontarlo, con voce rotta dall’emozione, è Carlo, editore di.com checon affettoe l’inizio della collaborazione con la nostra testata: “Dieci ...

Calciomercato.com

A raccontarlo, con voce rotta dall'emozione, è Carlo, editore di Calciomercato.com checon affetto Sconcerti e l'inizio della collaborazione con la nostra testata: 'Dieci anni fa ...... ha raccontato Niccolò Fabi cheun momento molto emozionante vissuto in Arena: ' Quando ho ... a ingresso libero: giovedì, 1° dicembre a TORINO presso OFF TOPIC (Via Giorgio, 35 - ... Pallavicino ricorda Sconcerti: 'Un amico di Calciomercato.com, il ... Mario Sconcerti ci ha lasciati improvvisamente. Il mondo del giornalismo sportivo perde una delle sue firme più iconiche e riconosciute, Calciomercato.com perde un amico che ha creduto nel progetto. " ...Proseguono con successo gli incontri Rotariani nell’incantevole scenario di Villa Costanza a Pontenure. La serata ha riscosso notevole successo grazie ...